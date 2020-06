Mancuso e la Porsche Sport Speedster Turbo Look gialla: «E' l'amore della mia vita, la volevo solo difendere»

Tanto rumore per nulla, la sintesi di questa storia potrebbe anche essere questa. Perché la vicenda di per sé non è esattamente la storia dell’anno, ma la vicenda della Porsche gialla sta ugualmente facendo il giro d’Italia ed è forse ora di metterci un punto. L’antefatto: domenica 14 giugno Carlo Mancuso si trova da Baessato dove ci è arrivato con il suo inconfondibile mezzo, una Porsche Sport Speedster Turbo Look. Già di questi mezzi ce ne sono pochi, figuriamoci poi di colore gialla. E’ un pezzo unico al mondo e il buon Mancuso è legato in maniera passionale al suo mezzo. Non è l’unico che possiede, ma quella a cui è più legato: «Un sogno che ho sempre avuto è quella di possederla, il giallo è poi il mio colore preferito». Non è certo l’unico ad avere una così grande passione per i motori.

Porsche Sport Speedster Turbo Look

«Quando è cominciato a piovere - spiega Mancuso - ho subito cercato di attivare la chiusura della capotte. La mia auto è tutta manuale, ogni comando e ogni elemento va comandato. La capotte, mi è già capitato in passato, non si chiudeva e così ho deciso per l’opzione che tanto ha fatto discutere. Però l’ho fatto solo per salvaguardare il mezzo, non per arroganza o menefreghismo. Poi però è venuto fuori tutto sto casino e questo mi dispiace davvero tantissimo. Passo per un arrogante e per un menefreghista quando invece io sono uno sereno che si fa i fatti suoi e cerca di non rompere le scatole a nessuno».

Tra le varie ospitate di questi giorni, i media si sono occupati di lui quasi fosse il più grande criminale della Terra, ha fatto visita anche al Morning Show di Radio Cafè dove ha raccontato ancora l’accaduto e ribadito quanto il suo non fosse un segno di prepotenza ma piuttosto un attestato di affetto per qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Certo, in tempi in cui scattare una fotografia o girare un video è un gioco da ragazzi, che sia finito nella centrifuga dei media un eterno ragazzo, fa un po’ sorridere. Rimangono la sicura multa e un paio di punti della patente in meno, uno scherzo per uno che la vita la prende sempre con il sorriso.