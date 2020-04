Imprenditori allo stremo: una sirena accesa in piazza per far sentire il grido di dolore

Il grido di dolore delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi si "sentirà" il primo maggio, alle 11, in piazza Insurrezione a Padova.

La sofferenza si sente

Per iniziativa dell'Ascom Confcommercio di Padova, infatti, il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin ed il suo vice in Ascom, Franco Pasqualetti azioneranno, per circa un minuto, una sirena che, nelle intenzioni dei promotori, avrà il compito di rendere udibile a tutti la sofferenza delle piccole imprese determinata dal protrarsi, per molte di loro, dell'impossibilità di lavorare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La voglia di lavorare

«Nel giorno della festa dei lavoratori - ha detto Bertin - ci corre l'obbligo di ricordare chi il lavoro, per decreto, è impossibilitato a farlo. Come ho già detto i piccoli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi non sono degli avventurieri: nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, che naturalmente sono pronti a rispettare dall'A alla Z a tutela propria, dei propri dipendenti e dei clienti, vogliono però poter svolgere la loro attività oggi compromessa da tempi di rientro troppo lunghi per non essere deleteri». L'iniziativa dell’Ascom, alla quale sarà presente anche l’assessore al commercio Antonio Bressa, il presidente della Provincia Fabio Bui, il presiedente della Camera di commercio Antonio Santocono, potrà essere seguita, da tutti, sulla pagina Facebook dell'associazione.