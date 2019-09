Torna la marchiatura antifurto per le bici: l'appuntamento nella settimana della mobilità sostenibile

Dal 16 al 22 settembre si svolge la Settimana Europea della Mobilità, un appuntamento importante per le amministrazioni e i cittadini che hanno a cuore il miglioramento della qualità della vita delle nostre città in una logica di sostenibilità. Il tema di questa edizione è la mobilità attiva, intesa prevalentemente come mobilità pedonale e ciclistica, con lo slogan "Camminiamo insieme".

La marchiatura

Tanti gli eventi realizzati nelle varie regioni all’interno della settimana. A Padova venerdì 20 settembre (dalle 9 alle 12) Fiab, in collaborazione con il Comune di Padova e Arpav, organizza una marchiatura delle biciclette presso la sede Arpav di via Ospedale Civile 24. Fiab Padova - in collaborazione con l'Amministrazione comunale - per contrastare i furti di bici ha adottato un sistema di marchiatura che permette di rintracciare il legittimo proprietario nei caso di ritrovamento della bicicletta. La marchiatura consiste nella punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta e l"applicazione di una etichetta indelebile con lo stemma del comune di Padova.