Federterme, l'aponense Marco Maggia vicepresidente nazionale dell’associazione

È stato eletto il nuovo consiglio direttivo di Federterme, che guiderà l’associazione nazionale per i prossimi 4 anni. E con l’elezione di Massimo Caputi a presidente di Federterme, sono state rinnovate anche le altre cariche.

Marco Maggia

Marco Maggia, proprietario dell’Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano Terme (e che fa parte del gruppo albergatori aderenti a Confindustria Veneto Centro e Federterme) è uno dei cinque vicepresidenti designati dall’assemblea. La sua nomina conferma ancora una volta la grande attenzione di Federterme nei confronti del bacino euganeo, che vede anche in Alberto Lalli in FoRST (Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale) e in Giovanni Gottardo (amministratore unico Hotel Garden Spa) consigliere di Federterme altri due esponenti di rilievo per il territorio.