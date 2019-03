Paolini debutta al Piccolo di Milano e porta sul palco un giovane padovano, Vittorio Cerroni

Nel tempo degli Dei è il titolo del nuovo spettacolo di Marco Paololini che giovedì 14 marzo ha debuttato al Teatro Piccolo di Milano, tappa che da il via al tour dello spettacolo. Tutto esaurito e grande risposta del pubblico che ha salutato con un applauso caloroso e convinto alla fine delle spettacolo. Sul palco, con Marco Paolini, anche il giovanissimo padovano, Vittorio Cerroni. Nello spettacolo Cerroni è il giovanissimo capraio che dialoga con Ulisse, che poi si rivela essere il dio Hermes.

Vittorio Cerroni

Vittorio Cerroni è andato a teatro per la prima volta a 18 mesi e si potrebbe dire che è stato subito attratto dal palco. Con il padre ha ascoltato tanta musica rock e a 8 anni ha cominciato a suonare la chitarra, un po' per gioco, fino che a 12 a cominciato a cantare con la Tempo Perso Band, un gruppo formato da coetanei. Hanno appena pubblicato il loro primo CD, autoprodotto, “Revolution”. Frequenta il terzo anno del liceo musicale Marchesi di Padova, dove studia chitarra e canto, e, privatamente, danza contemporanea. Walter Veltroni lo ha intervistato per il documentario “I bambini sanno” (2015). “Nel tempo degli Dei” è la sua prima esperienza in teatro. Vittorio Cerroni è figlio della consigliera padovana, eletta nella Lista Lorenzoni, Silvia Giralucci.