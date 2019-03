Margherita per Aicr 2019, un fiore per la ricerca nelle piazze: i punti vendita del Veneto

Per il sesto anno consecutivo, l’Associazione Italiana Centri Giardinaggio - AICG e i suoi associati, rinnovano il sostegno alla ricerca sul cancro di AIRC scegliendo ancora una volta di aprire i propri vivai alla solidarietà con la margherita, fiore della purezza per eccellenza e prodotto made in Italy al 100%. La Margherita solidale avrà come madrina e testimonial un’altra Margherita: la campionessa mondiale di scherma Margherita Granbassi, già da anni al fianco di AIRC nella doppia veste di ambasciatrice e volontaria. Così, anche in Veneto e Trentino Alto Adige, 19 centri giardinaggio associati ad AICG (l’elenco completo è sul sito www.aicg.it) proporranno al prezzo di 4.50 euro una pianta di MARGHERITA solidale: per ogni margherita venduta, 1.50 euro sarà devoluto ad AIRC che investirà la donazione in una borsa di studio per un ricercatore che con il suo studio sta contribuendo a rendere il cancro sempre più curabile.

Dove poterle acquistare

In Veneto puoi trovare la Margherita Solidale

a Vicenza al Centro Viridea Torri di Quartisolo di via Borsellino, al Garden Vicenza Verde (Strada Saviabona 72), e poi al Punto Verde Dalle Rive di Zugliano e al Garden di Schio;

in provincia di Padova alla Floricoltura Cavinato di Arsego, al Pavin Green Village di Cittadella, ai Vivai Salmaso di Monselice e alla Floricoltura Zocca di Saccolongo;

nel Trevigiano al Ballan Garden di Castelfranco, Veneto, alla Baita fiorita di Vedelago e al Garden Store Bardin di Villorba;

In provincia di Venezia al Garden Center Il Germoglio di Salzano.

a Verona nei 3 Centri Flover, a Bussolengo, quello in strada Rodigina 94/B, quindi al Flover di Affi;

La margherita

Lo scorso anno la “MARGHERITA per AIRC” è stata presente in 70 centri di giardinaggio AICG, grazie ai quali sono stati raccolti più di 30.000 euro che hanno consentito di finanziare la terza annualità di lavoro della dottoressa Olga Tanaskovic (Istituto Europeo di Oncologia), impegnata in un progetto di ricerca sui meccanismi biologici alla base della leucemia. La pianta della MARGHERITA per AIRC, proviene dalla Riviera Ligure, in particolare dalla piana di Albenga dove, ogni anno, ne vengono prodotti circa 10 milioni di vasi ed è garantita da FDAI – Filiera Agricola Italiana Spa. Ogni pianta di Margherita recherà quindi un’etichetta “parlante” con QR code, grazie al quale sarà possibile accedere a testi, video e immagini per scoprire più nel dettaglio l’iniziativa, le caratteristiche e le informazioni sulla coltura e sulla manutenzione della margherita, oltre alle informazioni su AICG, AIRC e sul progetto di ricerca AIRC finanziato in questi anni.