Marianna Miola, la make up artist del web, apre il nuovo store al posto dello storico cinema Altino

Un sogno portato avanti con convinzione e che le ha permesso risultati straordinari nonostante la giovanissima età. Marianna Miola, a soli 26 anni è la professionista affermata più giovane nel campo della bellezza in Italia. Uno spirito, il suo, di respiro internazionale ma con un’attività fortemente radicata sul territorio, con il preciso intento di sostenere la crescita cittadina, favorendo l’occupazione e nuove opportunità di business con la rivitalizzazione dell’attività commerciale.

Nuovo studio

Marianna apre il suo nuovo studio di consulenza di immagine - tre volte più grande rispetto al precedente - in via Altinate a Padova. L’inaugurazione ufficiale è attesa per sabato 28 settembre, dalle 18, in via Altinate 126. «Sono orgogliosa di diventare parte attiva nel processo di rigenerazione urbana di via Altinate - spiega –. Sede di quello che fu il celebre cinema Altino, appartenente alla memoria storica della città, la cui mancanza ha segnato una grave perdita per il commercio dell’area. Sono tanti i progetti che realizzerò all’interno del mio centro, non sarà solo una semplice attività commerciale. Voglio che diventi un punto d’incontro per la cittadinanza e per i più giovani, un luogo dove stare bene ed esprimersi. Per la crisi economica per noi giovani è sempre più difficile diventare imprenditori senza aiuti esterni. Ho ancora tanta strada da fare, ma a 26 anni credo di esserci riuscita. Sono arrivata sin qui grazie alla passione e alla dedizione per questo lavoro. Prendersi cura di sé non è un vezzo, ma fa parte del concetto di benessere globale della persona. Oggi, più di ieri, il mondo della bellezza è un settore in continua evoluzione».

Formazione

Dopo il liceo scientifico Marianna ha deciso di seguire il suo talento attraverso studi e esperienze lavorative di rilievo a Londra, metropoli mondiale crocevia di energie, opportunità, tendenze, moda, cultura e arte. Ha conseguito il Diploma alla prima e unica scuola di cinema italiana, l’Accademia Nazionale del Cinema a Bologna, da più di 30 anni uno dei più importanti punti di riferimento per la formazione cinematografica del Paese. Con il Master vinto alla TEMPTU di New York, si è poi specializzata nella tecnica innovativa dell’areografo, disciplina focus della scuola. Vanta inoltre esperienze di livello in uno dei campi più difficili e allo stesso tempo più formativi, le sfilate della fashion week londinese.

Punti forti

Marianna è specializzata nel campo dell’estetica innovativa. Il suo lavoro si concentra sullo sguardo, grazie al trattamento delle ciglia e delle sopracciglia con tecniche di allungamento, infoltimento, laminazione, microblanding, filo arabo e cera a caldo. Ma non è tutto. Marianna è anche Visagista, Beauty Consultant e Make Up Artist. Discipline che prevedono un’attenta conoscenza e valorizzazione della morfologia del viso, attraverso prodotti di ultima generazione. Marianna spazia dal trucco teatrale, a trend internazionali. Consulenze personalizzate hanno l’obiettivo di esaltare la bellezza dei tratti, minimizzando difetti e imperfezioni.

Social network e progetti.

Una professione che guarda al futuro, coniugando la cura dell’immagine con il mondo del web. Su Instagram, con il profilo @meryon_, Marianna Miola fornisce quotidianamente consigli di bellezza. La giovane imprenditrice padovana ha curato l’immagine di influencer come Teresanna Pugliese, Giorgia Lucini e Teresa Langella in occasione di eventi di rilievo come la recente 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ha inoltre collaborato con la decima edizione del Future Vintage Festival, il 13-14-15 settembre scorsi. E ha fondato l’accademia a suo nome: Marianna Miola Academy, che si occupa della formazione delle molte collaboratrici di cui si avvale. Marianna collabora anche con studi di medicina estetica e dermatologica. Inoltre fornisce servizi di consulenza estetica alle donne in terapia oncologica, che più di tutte necessitano di un sostegno concreto.