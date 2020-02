Indovina chi viene... al pub: toccata e fuga notturna a Padova per Mario Balotelli

Il cliente che non ti aspetti: grande sorpresa nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio per i proprietari e gli avventori del “St. John’s Pub” di piazzale San Giovanni, che hanno visto entrare a sorpresa Mario Balotelli.

La foto

Esatto, proprio l’attaccante del Brescia. Il quale, apparso intorno alle due di notte in compagnia di alcuni amici, si è accomodato dimostrando grande disponibilità a chi gli chiedeva un autografo o un selfie. Tra questi anche la “fan” che non ti aspetti, vale a dire la signora Fedora, proprietaria (insieme al figlio Mirco) dello storico pub padovano, che si è messa in posa con un sorridente “Super Mario” Balotelli per una foto che ha già fatto il giro di gruppi Whatsapp e social.