Tra incredulità e gioia: al ristorante Radici di Padova si presenta Martin Scorsese

È lo stesso Andrea Valentinetti, titolare di Radici, in un post Facebook a confermarlo: «Martin Scorsese si è presentato da noi in ristorante». Da una semplice chiamata, a cui ha risposto proprio Andrea, la prenotazione di mercoledì 18 settembre per dieci persone a pranzo si è trasformata in un’occasione unica per incontrare il regista premio Oscar per “The Departed”.

Perché Martin Scorsese è a Padova?

In realtà, in questi giorni, Martin Scorsese si trova a Chioggia sul set di "We are who we are", serie tv della HBO e diretta da Luca Guadagnino (il regista italiano di “Chiamami con il tuo nome”) che nel cast vede anche Francesca Scorsese, figlia del celebre regista.

[Foto dalla pagina di facebook di Radici]