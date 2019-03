A Be Comics asta di beneficenza a sostegno della campagna "Mettiamoci in Moto"

Masami Suda, noto character designer giapponese, arriverà in Italia ospite di Be Comics, Festival Internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop di Padova che si terrà a Padova il week-end del 23 e 24 marzo. Con l'occasione il maestro realizzerà 20 opere inedite su tela con i suoi soggetti più famosi che saranno proposte in un’asta di beneficienza domenica 24 marzo. Gli appassionati collezionisti che volessero aggiudicarsi una delle opere potranno recarsi in Fiera a Padova, al padiglione 7 alle ore 17 e registrarsi al desk.

Asta di beneficienza

La Direzione di BE COMICS e il maestro Suda hanno deciso di devolvere il ricavato dell’asta di beneficienza a sostegno di Medici con l'Africa CUAMM e, in particolare, della campagna "Mettiamoci In Moto". La campagna di raccolta fondi promossa da CUAMM con Il Mattino di Padova insieme a Tribuna di Treviso, Nuova Venezia e Corriere delle Alpi si propone di sostenere l'acquisto di diverse moto della salute per il Sud Sudan e la Sierra Leone. I nuovi mezzi saranno destinati alle attività di salute pubblica, ai riferimenti dei casi pediatrici del territorio all'ospedale e al trasporto di donne in gravidanza. «Be Comics come festival della città di Padova è orgoglioso di portare il proprio contributo a quest'ambizioso progetto e dare inizio ad un'importante collaborazione - affermano gli organizzatori - durante le giornate del 23 e 24 nei padiglioni della fiera di Padova sarà possibile ammirare le opere di Masami Suda e sostenere "Mettiamoci in Moto" partecipando all'asta di domenica». Maggiori informazioni e orari dell'evento saranno comunicati attraverso il sito www.becomics.it e i canali social del festival.