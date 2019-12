Mascotte Calcio Padova: vince la "gallina guerriera" per i 110 anni del club

Al termine di un serrato testa a testa con il Biancoscudo, la Gallina Padovana ha vinto il contest tra i tifosi per decidere la mascotte del Calcio Padova.

I 110 anni

In occasione dei suoi primi 110 anni di storia, il club biancoscudato in collaborazione con Pittarello Calzature farà quindi produrre un pupazzo a grandezza d’uomo che scenderà in campo all’Euganeo e seguirà i biancoscudati anche in alcuni loro eventi legati all’anniversario dei 110 anni dalla fondazione del club. Il sondaggio, molto equilibrato, ha fatto registrare ben 3838 elettori, molti dei quali riceveranno ora il Padova Magazine direttamente nella loro casella di posta elettronica. Vince la Gallina, e dunque tornerà in una veste rinnovata e più “guerriera” uno dei simboli che hanno da sempre accompagnato la storia del club di viale Rocco.