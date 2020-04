Memorie della quarantena: al via il concorso letterario delle biblioteche civiche di Padova

Memorie della quarantena: storie, lettere, racconti e riflessioni ai tempi del coronavirus. Al via il concorso letterario promosso dalle biblioteche civiche del Comune di Padova per condividere vissuti in un tempo in cui tutti dobbiamo stare lontani per vincere questa grande sfida.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini di Padova. Gli elaborati – un massimo di 5.500 battute, tre cartelle editoriali, spazi inclusi - dovranno essere inviati all’indirizzo mail biblioteca.bassanello@comune.padova.it. entro le ore 24 del prossimo 22 maggio.

I racconti selezionati verranno pubblicati sul sito istituzionale www.padovanet.it e sulla newsletter biblioteche civiche.

web info: www.padovanet.it/informazione/concorso-letterario-memorie-della-quarantena