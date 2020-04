Annullato l'appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e cose d’altri tempi a Piazzola

In ottemperanza ai decreti vigenti in merito al contenimento del coronavirus il mercatino dell'antiquariato in programma a Pizzola domenica 26 aprile viene annullato.

