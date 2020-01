“Vi porteremo nei nostri ricordi”: Stelvio e Carla lasciano dopo 70 anni il bar in pieno centro

“Con l’arrivo del 2020 e dopo 70 anni di attività ci dobbiamo separare da voi”. Inizia così il commovente messaggio lasciato da Stelvio e Carla all’esterno del loro snack bar e latteria sito in via Belle Parti, in pieno centro storico a Padova.

Il messaggio

Prosegue così il saluto dei due gestori dell'esercizio commerciale: “Vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti, che tra un panino “Bomba” e l’altro ci hanno accompagnato in questa lunga storia e ci hanno sostenuto nei momenti difficili. È un grosso dolore non essere più qui per fare due ciaccole, però è arrivato anche per noi il momento di riposarci. Col cuore vi abbracciamo tutti e vi porteremo nei nostri ricordi. Stelvio e Carla”.