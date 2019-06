Meteo, ecco il primo vero weekend d'estate: temperature percepite oltre i 35 gradi

Già avete avuto un assaggio in questi giorni. Ma gli esperti sembrano non aver dubbi: il weekend del 15 e 16 giugno sarà caratterizzato dal caldo.

Le previsioni del tempo

I principali siti nazionali e locali di metereologia prevedono temperature percepite che potranno superare anche i 35 gradi sia nel pomeriggio di sabato che in quello di domenica. Queste le previsioni dell'Arpav: " Il Veneto continuerà a trovarsi in posizione intermedia tra una depressione di origine artica, con nucleo in movimento tra l'Oceano Atlantico e l'Europa Centro-Settentrionale, e l'Anticiclone Subtropicale Africano in estensione verso le nostre latitudini. La caratteristica meteorologica saliente sarà il persistere delle temperature sopra la media anche di molto, sulla pianura e nelle valli pure con afa specie da sabato. Sabato 15: sulla pianura fino all'alba alternanza di nuvole e rasserenamenti, al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio poco o parzialmente nuvoloso; sui monti annuvolamenti e schiarite per tutto l'arco della giornata. Temperature: rispetto a venerdì saranno più alte anche di molto, eccetto leggere diminuzioni sui monti dal pomeriggio; valori sopra la norma anche sensibilmente. Domenica 16: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Temperature: rispetto a sabato saranno un po' in calo di notte e stazionarie di giorno".