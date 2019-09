Meteo, buone notizie da Teolo: riparato il radar Arpav danneggiato dal maltempo a fine luglio

Buone notizie per gli esperti e gli appassionati di meteo: torna ad essere operativo il radar Arpav di Teolo, danneggiato da un forte temporale a fine luglio.

La riparazione

Ad annunciarlo è Arpav, che comunica: "Le componenti compromesse sono state riparate e contemporaneamente sono state avviate azioni di rafforzamento e stabilizzazione dell’impianto elettrico per schermare eventuali fluttuazioni o scariche elettriche. Queste attività avevano l’obiettivo di ridurre al minimo le interruzioni, comunque sempre possibili in apparati così complessi. Proseguirà con cadenza mensile l’attività di manutenzione preventiva dei radar, che prevede la momentanea interruzione della funzionalità degli apparati. Al fine di garantire la disponibilità dei dati di almeno uno dei due strumenti, tale attività verrà svolta in momenti diversi nei due siti".