«Stato di attenzione per venti forti»: l'allerta meteo di Regione Veneto e protezione civile

Riceviamo dalla Regione Veneto e pubblichiamo:

"Nei prossimi giorni, il Veneto sarà interessato da venti, anche forti, in prevalenza dai quadranti settentrionali. Sulla base di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha decretato la fase operativa di attenzione per vento forte su tutto il territorio, a partire dalle ore 11 di martedì 4 febbraio fino alla mezzanotte del 5 febbraio. Infatti, tra la tarda mattinata di martedì 4 e la serata di mercoledì 5 febbraio, spireranno venti forti sui rilievi, anche molto forti mercoledì sulle cime più alte; raffiche di Fohn a tratti anche forti nelle valli e sulle zone pedemontane; in pianura moderati e a tratti tesi, con possibilità di qualche raffica anche forte".