Mezzi pubblici, riapre un'importante strada nell'hinterland padovano: ripristinati i normali percorsi di linea

Lavori terminati. E gli studenti (ma non solo) esultano: con la riapertura di via Europa ad Albignasego tornano in vigore da mercoledì 27 febbraio i normali percorsi di linea per i mezzi pubblici interessati.

Le linee interessate

L'annuncio è stato dato da Busitalia Veneto, che ha anche elencato le corse interessate: si tratta delle linee 88 barrato (con transito per San Tommaso) delle navette scolastiche destinate agli istituti Cornaro, Scalcerle ed Abano Istituti e della linea extraurbana Anguillara - Conselve - Due Carrare - Albignasego - Abano Istituti.