Micalizzi: «Consegnate 23mila mascherine alla protezione civile»

Lo ha annunciato l'assessore Andrea Micalizzi: «23mila mascherine sono state consegnate dai Volontari di Protezione Civile di Padova in 17 case di riposo della città. Un’azione concreta: sono mascherine che arrivano dal dipartimento nazionale di P.C. di Roma e le abbiamo già portate nelle case di riposo perché stanno diventando un focolaio pericolosissimo, sia per le opportunità di contagio che per le condizioni di debolezza delle persone ospitate.Sono in arrivo anche mascherine annunciate dalla Regione e domani è prevista una riunione in Protezione Civile Provinciale per capire tempi, quantitativi e distribuzione. Sono in arrivo anche le mascherine regalateci dal Sindaco di Guangzhou (Cina). Nei prossimi giorni distribuiremo anche quelle. Ricordo che tutte queste mascherine sono monouso e non sono un dispositivo di protezione individuale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.