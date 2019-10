“Io Accolgo”: flash mob davanti a Palazzo Moroni per i migranti morti nel Mediterraneo

Per non dimenticare. E per “fermare la strage nel Mediterraneo”: con queste motivazioni i cittadini e le realtà associative che hanno aderito alla campagna “Io Accolgo” danno appuntamento per un flash mob davanti a Palazzo Moroni alle ore 18 di giovedì 3 ottobre, giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

Il flash mob

Si tratterà di un momento commemorativo, con l’invito a tutti di portare una coperta dorata, oggetto distintivo del primo soccorso ai migranti. Perché la data scelta non è affatto casuale: il 3 ottobre di sei anni fa il naufragio di un’imbarcazione carica di migranti provenienti dalla Libia al largo delle coste di Lampedusa provocò la morte di 368 persone. E come ricordano gli organizzatori “le morti di migranti nel mar Mediterraneo non si fermano: quasi 19.000 quelle avvenute dal 2014 a oggi”.

Le richieste

E non finisce qui, perché la campagna “Io Accolgo” ha lanciato un appello “per chiedere alle istituzioni che: vengano abrogati i due decreti sicurezza che contengono norme contrarie ai principi della Costituzione e delle Convenzioni internazionali; si prevedano canali di ingresso regolari in Europa, senza che le persone siano costrette a rischiare la vita affidandosi ai trafficanti; più nessuno sia lasciato morire in mare e vengano annullati gli accordi con la Libia; si ristabilisca un programma efficace di ricerca e salvataggio in mare a livello europeo; venga garantita un’accoglienza dignitosa ad ogni migrante e vengano avviati percorsi di inclusione efficaci”.

Le associazioni promotrici

Queste le associazioni promotrici (in aggiornamento):