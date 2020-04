Un traguardo storico: effettuato il millesimo trapianto di cuore nella storia dell'Ospedale di Padova

«In altre occasioni avremmo festeggiato, ma oggi siamo concentrati sulla battaglia al Coronavirus». Ciò non toglie che la notizia è sensazionale: nel corso della conferenza stampa dell'Azienda Ospedaliera di Padova il direttore generale Luciano Flor ha annunciato che nella giornata di giovedì 16 aprile è stato compiuto il millesimo trapianto di cuore della storia della struttura cittadina.

1.000 trapianti di cuore

Un successo che Flor ha voluto sottolineare anche per far notare che «le nostre attività continuano», e che fa della città del Santo un fulcro a livello non solo nazionale ma anche mondiale per quanto riguarda i trapianti di cuore. E anche Luca Zaia nel suo consueto punto stampa giornaliero ha voluto rendere omaggio «all'équipe del professor Gino Gerosa dell'ospedale di Padova per questo importante traguardo».