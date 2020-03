Coronavirus, chiude l'Ufficio immigrazione. Fsp: «Si faccia lo stesso con tutti gli uffici di polizia»

Gli Uffici immigrazione delle questure italiane limiteranno per un mese i servizi di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, mentre proseguiranno le attività di espulsione e di ricezione delle richieste di protezione internazionale. Lo ha determinato lunedì la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere. Una decisione che impone ai questori di «Impartire precise disposizioni affinché si proceda alla chiusura temporanea» e che vede il plauso di Fsp, che chiede però regole ancora più severe per la tutela degli agenti.

Chiusura

«Il ministero dell’Interno ha deciso di chiudere gli uffici immigrazione e questo sposa in toto ciò che avevamo chiesto il 22 febbraio - spiega il segretario regionale Fsp Veneto, Mauro Armelao - Ma non basta. Vanno chiusi anche gli uffici passaporti e licenze che dovranno trattare solo le urgenze, così come tutti gli uffici amministrativi. La polizia deve garantire costantemente il pronto intervento, ma vanno limitate tutte le situazioni a rischio non necessarie. La scelta è arrivata tardi, l'emergenza è nota a tutti, non si perda altro tempo».

Mascherine e pulizie

Secondo la Federazione sindacale di polizia le precauzioni adottate non sono sufficienti e mancherebbero protocolli e presidi sanitari ma anche regole d’intervento certe e modalità operative univoche nel Paese. «Le forze dell'ordine sono le prime a essere chiamate in situazioni di emergenza. I poliziotti sono encomiabili ma vanno protetti - prosegue Armelao - Non possiamo rischiare di perdere risorse con agenti contagiati proprio quando ce n'è più bisogno. Per questo serve chiudere gli uffici dove il personale è a contatto con il pubblico e servono dotazioni di sicurezza. I poliziotti devono poter effettuare i tamponi, avere guanti e mascherine filtranti. Inoltre l’infezione ha dimostrato la necessità che le pulizie degli uffici siano affidate a ditte efficienti, assegnando gli appalti non al massimo ribasso ma per la qualità del servizio».

Congedo parentale

«Continueremo a operare con abnegazione ma pretendiamo tutela concreta - conclude Armealo - Gli agenti devono poter prendere congedo straordinario per accudire i figli a casa da scuola e il Ministero deve chiarire l'età dei figli stessi per cui sia ammissibile prendere il permesso: non devono esserci trattamenti dispari tra provincia e provincia».