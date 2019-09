Miss Italia 2019, ben quattro padovane in lizza per l'ambita fascia: conosciamole insieme

Decisamente una buona media: alla finale di Miss Italia 2019, in programma venerdì 6 settembre a Jesolo, parteciperanno ben quattro ragazze padovane delle 80 rimaste in gara. Andiamo a conoscerle meglio.

Elisa Checchin (06)

20 anni, di San Giorgio delle Pertiche (PD), Elisa Checchin è alta 1,75 e ha occhi e capelli castani; studentessa in scienze della società e del servizio sociale, ama leggere e cucinare insieme al papà. Deve frequentare il terzo anno di Scienze della Società e del Servizio Sociale all’Università Ca’ Foscari. Nel weekend lavora come cameriera in una pasticceria. Elisa è una ragazza molto sportiva: ha fatto danza classica per dieci anni, ma anche nuoto e basket. Detiene la fascia di “Miss Veneto”.

Giorgia Pianta (22)

Nata a Piove di Sacco (PD), Giorgia Pianta vive a Polverara (PD), 18 anni, è alta 1,79, ha occhi e capelli castani. Diplomata all’Istituto professionale, lavora come modella. La sua più grande aspirazione è diventare un’attrice affermata o una presentatrice tv. Detiene la fascia di “Miss Jesolo”.

Sofia Raccanello (33)

19 anni, di Vigonza (PD), Sofia Raccanello è alta 1.76, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi; studentessa universitaria al secondo anno di Commercio estero alla Ca’ Foscari a Treviso, aspira a lavorare nel mondo della moda. È cintura marrone di karate. La sua eroina è l’attivista pakistana Malala Yousafzai. Detiene la fascia di “Miss Eleganza Veneto”

Sevmi Tharuka Fernando (62)

20 anni, nata a Padova, Sevmi Tharuka Fernando vive a Villanova di Camposampiero (PD); è alta 1.71 e ha occhi e capelli neri. La sua famiglia è originaria dello Sri Lanka; il papà si è trasferito in Italia circa trenta anni fa e solo dopo alcuni anni l’ha raggiunto anche la moglie. Diplomata come estetista, lavora come modella per una scuola di hair stylist. Detiene la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza Veneto” e negli ultimi giorni sui social è stata tristemente bersaglio di ignobili attacchi razzisti: in sua difesa si è schierata anche Denny Mendez, Miss Italia 1996.