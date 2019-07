Miss Mamma Italiana: cinque fasce assegnate ad altrettante donne padovane

A pochi giorni dalle Fasi Finali della 26esima edizione, che hanno visto trionfare, per la categoria 25 - 45 anni, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la 42enne padovana Emanuela Bonamin e per la categoria “Gold” dai 46 ai 55 anni (la cui Finale si è tenuta lo scorso fine settimana a Frassinelle) la 47enne romana Sabrina Bruni, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso

Lo scorso fine settimana, al ristorante “Marina 70” di Porto Tolle, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Daniela Pinzari 27 anni, estetista, di Brugine mamma di Fabiana di 9 anni. Daniela è una bella e simpatica mamma con gli occhi verdi e i capelli biondi, con la passione per il ballo. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a Renata Morello, 46 anni, impiegata, di Altavilla Vicentina, mamma di Davide e Federico, di 15 e 13 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Marilena Pesce, 60 anni, infermiera, di Camposampiero, mamma di Meri di 41 anni.

Tutte le mamme premiate

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020:

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” DORETTA CAPPELLO, 32 anni, assistente tecnico di laboratorio, di Cavarzere (VE), mamma di Tommaso e Nicolas, di 8 anni e 8 mesi;

◦ “Miss Mamma Italiana Dolcezza” MARTINA SIVIERO, 34 anni, casalinga, di Porto Viro (RO), mamma di Pietro e Linda, di 5 e 3 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Romantica” SIMONA VETTORELLO, 38 anni, casalinga, di Porto Viro (RO), mamma di Alice di 9 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” ANGELA NERI, 40 anni, operaia, di Isola Vicentina (VI), mamma di Roberta ed Alessia, di 22 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Simpatia” KATIUSCIA MORI, 44 anni, operatrice domestica, di Porto Viro (RO), mamma di Beatrice e Valentina, di 20 ed 11 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Radiosa” LINA DI GIACOMO, 47 anni, casalinga, di Ferrara, mamma di Enzo, Mario, Marika, di 27, 26 e 23 anni e delle gemelle Lavinia ed Ilenia di 10 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” CINZIA MASIERO, 54 anni, responsabile amministrativa, di Polverara (PD), mamma di Marco, Mattia e Beatrice, di 28, 20 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” LETIZIA INGROSSO, 46 anni, direttore di struttura sanitaria, di Abano Terme (PD), mamma di Francesco e Leonardo, di 21 e 17 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” CRISTINA BERTIN, 49 anni, casalinga, di Sant’Angelo di Piove (PD), mamma di Michele, Marco e Manuele, di 21, 18 e 16 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Solare” TINA SANDRIN, 50 anni, commessa, di Porto Viro (RO), mamma di Lorenzo di 26 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” ANNALISA TOMMASIN, 55 anni, impiegata, di Porto Viro (RO), mamma Matteo, Andrea e Nicola, di 36, 25 e 18 anni.