Due mamme padovane sono protagoniste del calendario "Miss Mamma Evergreen 2020"

É stato presentato a Lido Adriano (Ravenna) il calendario 2020 di "Miss Mamma Italiana", con due mamme padovane scelte per rappresentare i mesi di marzo e giugno.

Il concorso

Marilena Pesce di Camposampiero e Gabriella Giulia Buso di Brugine fanno parte delle modelle scelte per i dodici mesi del “Miss Mamma Italiana Evergreen” realizzato per la 27esima edizione di "Miss Mamma Italiana", il primo

concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle mamme. Tra le categorie, la Evergreen è dedicata alle over56 e si aggiunge alla 25-45 anni e alla 46-55 anni. Il concorso, sostiene Arianne Associazione Onlus per la lotta all’endometriosi, malattia cronica e invalidante ancora poco conosciuta che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Le padovane

Protagoniste degli scatti del calendario 2020 sono le vincitrici della finalissima nazionale 2019, capitanate dalla padovana Gabriella Giulia Buso vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2019”. Gabriella, 56 anni, casalinga di Brugine è mamma di Matteo, Debora e Beatrice, di 27, 25 e 22 anni e rappresenta il mese di giugno. Insieme a lei, con la fotografia di marzo, l'infermiera 60enne di Camposampiero Marilena Pesce, mamma della 42enne Meri e vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen Dolcezza 2019”.