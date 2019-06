Miss Mamma Italiana, alle pre finali ci sono anche due mamme padovane

Ci saranno anche due mamme quarantenni della provinicia di Padova a contendere alle sfidanti il titolo di Miss Mamma Italiana 2019, concorso nazionale di bellezza e simpatia in scena dal 20 al 23 giugno nella cittadina romagnola.

Le candidate padovane

Emanuela Bonamin è una manager di 42 anni e vive a Onara di Tombolo (PD) con la famiglia e i piccoli Vittoria e Gianmaria, di 11 ed 8 anni. La 40enne Edy Fabriani abita invece a Solesino, è baby sitter e mamma del 15enne Samuel. Sono tra le mille le mamme che hanno partecipato alle oltre cento selezioni in tutta Italia e tra le 47 vincitrici delle finali

regionali.

Il concorso

Venerdì 21 e sabato 22 giugno le mamme pre finaliste saranno impegnate negli scatti fotografici, i test e le prove, mentre in serata in piazza della Liberà sono in programma le due pre finali. Oltre alla classica passerella prima in abito e poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una

ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e altre prove creative e sportive. Sabato sera verranno proclamate le sedici mamme che staccheranno il pass per la finale di domenica.