Miss Mamma Italiana, la vincitrice della selezione è la padovana Elisabetta Esposito

A pochi mesi dalla finale relativa alla 26esima edizione, che si è tenuta a Gatteo Mare - Riviera Romagnola e che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

La vincitrice

Al Parco della Saggina di Sorgà (Verona), in occasione della “Sagra del Pessin”, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. 16 le mamme partecipanti che, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, ha proclamato vincitrice della selezione Elisabetta Esposito, 44enne libera professionista di Montemerlo di Cervarese Santa Croce (Padova), sposata con Luigi e mamma di Noah di 3 anni. Elisabetta è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per le arti marziali. La fascia “Miss Mamma Italiana Gold”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata ad Evelin Vurro, 47 anni, educatrice, di Verona, mamma di Noemi di 5 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a Cristina Zanini, 56 anni, operatrice socio sanitaria di Sorgà (VR), mamma di Ilenia e Camilla, di 25 e 20 anni.

Le altre premiate

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre-finali nazionali anno 2020:

“Miss Mamma Italiana Eleganza” Vjollca Slini, 43 anni, manager, di Bonferraro (VR), mamma dei gemelli Maikol e Kevin, di 13 anni e di Nikolas di 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Fashion” Doris Fernandez, 31 anni, insegnante di ballo, di Torri di Quartesolo (VI), mamma di Bryon ed Esmeralda, di 5 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana Dolcezza” Chiara Medea, 42 anni, export area manager, di Treviso, mamma di Lorenzo e Davide, di 10 e 7 anni;

“Miss Mamma Italiana Glamour” Olga Popa, 34 anni, impiegata, di Bolzano, mamma di Nicolae di 14 anni;

“Miss Mamma Italiana Romantica” Lorena Campagnolo, 37 anni, estetista, di Colceresa (VI), mamma di Ambra e Giada, di 6 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Sorriso” Ermira Ndoj, 41 anni, impiegata, di Monzambano (MN), mamma di Jeton ed Alisia, di 23 e 17 anni;

“Miss Mamma Italiana in Gambe” Patrizia Lorenzi, 41 anni, barista, di Bolzano, mamma di Giulia, Domenik, Pharell e Nina, di 18, 13, 9 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana Gold Solare” Annamaria Faccioni, 52 anni, parrucchiera, di Sorgà (VR), mamma di Alessandra e Leonardo, di 28 e 20 anni.

Come partecipare

La serata è stata presentata da Barbara Semeraro e da Angela Mori Ospiti d’onore, le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it