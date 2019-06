Mister Italia 2019, il padovano Carlo Berton vince la fascia di Mister Cinema

Il concorso di bellezza Mister Italia 2019 ha fatto tappa a metà giugno nella Marca. Il Playa Loca Beach Club di Castelfranco Veneto ha ospitato la selezione che ha visto trionfare il modenese Federico Pinizzotto, mentre il titolo di Mister Cinema è andato al padovano Carlo Berton.

Mister Cinema

Capelli e occhi castani per 1,85 metri d'altezza, il 26enne dopo la laurea al momento lavora come infermiere, ma sogna un ruolo nel mondo della moda. Di buon auspicio quindi la fascia di Mister Cinema, corrispondente al terzo posto in classifica, che gli ha assegnato la giuria mercoledì 12 giugno.

Gli altri premiati

Primo posto alle selezioni per il modenese 27enne Federico Pinizzotto, 27enne di Nonantola. Mister Eleganza è stato eletto Diego Rossetto, 23enne modello e calciatore di Castelfranco Veneto, mentre Mister Fitness è il 22enne Carlo Pollam di Sen Jan di Fassa. Ad Alessandro Candeago, 33enne farmacista di Moena è andata la fascia di Mister Boy Italia. Veronese è Mister #Millennial, il 23enne Oscar Negrar. Esordio anche per un'altra nuova fascia, la Mister New Italy dedicata ai primi classificati di origini non italiane ma residenti regolarmente in Italia. A vincere il titolo è stato il 20enne Simran Singh di origini indiane residente a Merano.

La prossima tappa

La manifestazione è stata presentata da Jessica Zuanetto e da Riccardo Pagan ex concorrente di Mister Italia. Ospite della serata Filippo Melloni, recentemente protagonista al programma “Ciao Darwin” e detentore del titolo “Padre Natura 2019”. I primi classificati accederanno alle finali regionali. La prossima selezione in Veneto si terrà sabato 22 al ristorante La Nuova Meridiana alla Darsena Marina del Sole di Chioggia.