Mister Italia 2019: due padovani si aggiudicano le fasce di "Mister Boy" e "Mister Millennial"

Ha 29 anni, è laureato in lingue, fa il bancario, mamma italiana e papà marocchino, cittadinanza italiana e australiana; lui Rudy El Kholti ed è il nuovo Mister Italia 2019 eletto sabato sera a Lignano Sabbiadoro. In una calda serata autunnale, sul palco lato mare del piazzale di Lignano Pineta, presentati da una sempre più affascinante Denny Mendez - Miss Italia 1996, sono sfilati i 36 finalisti nazionali provenienti dalle varie regioni per contendersi il titolo del concorso nato nell’1983 e collegato ai maggiori male contest mondiali.

Premiati due padovani

Rudi, il neo vincitore della Finale Nazionale organizzata con il sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro e da Promoturismo FVG, è del segno dello scorpione, capelli neri, occhi marrone, si definisce umile, romantico e determinato. Il suo cantante preferito è Freddy Mercury, l’attore preferito è Leonardo di Caprio, lo sportivo Cristiano Ronaldo, la squadra del cuore è il Milan. A premiarlo l’assessore al turismo del Comune di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini. La fascia di Mister Eleganza World of Beauty è andata al 2° classificato Fabio Ferro, 22enne di Porto Viro (RO). A Giovanni Giacomello, 23enne siciliano doc di Vittoria (RG), imprenditore agricolo, è stata assegnata la fascia di Mister Cinema Santero. Carlo Berton di Borgo Veneto, 26 anni, infermiere, è stato eletto Mister Boy Italia Wella. La nuova fascia Mister New Italy dedicata ai “nuovi italiani” (ragazzi di origini non italiane e residenti regolarmente in Italia, ragazzi adottati oppure figli di matrimoni misti) è andata a Olivier Angbonon Ange Bile, 21enne di Cittigno (VA), istruttore calistemico, di origini della Costa d’Avorio. Allo studente 19enne Alessandro Carli di San Pietro in Gu, è andata la fascia Mister #Millennial Cotonella, pure questo è nuovo titolo di Mister Italia. Di Modena invece Mister Alpe Adria 2019, il detentore è il 26enne Federico Pinizzotto che lavora come preparatore atletico.