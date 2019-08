Mister Italia Veneto 2019: tre i padovani premiati, per tutti l'accesso alla finale nazionale

Rudy El Kholti è il nuovo Mister Italia Veneto 2019, il titolo gli è stato assegnato sabato sera in occasione della Finale Regionale tenutasi alla Discoteca Odissea di Spresiano trevigiano. Alla manifestazione organizzata dalla Antonella Academy Agency di Antonella Marcon hanno partecipato 16 concorrenti già vincitori di titoli locali nelle selezioni effettuate nei mesi scorsi. Premiati anche diversi padovani.

Tutti i vincitori

Il vincitore del titolo più ambito, Mister Italia Veneto, è un 29enne di Costermano sul Garda nel veronese nato a Zevio con mamma italiana e papà del Marocco, laureato in lingue che attualmente lavora come bancario. Il 1° giugno di quest’anno a Rimini ha vinto anche il titolo mondiale di “Natural Body Building” nella categoria “Men’s Fitness Model”. La fascia di Mister Eleganza Veneto è andata a Fabio Ferro, 22 anni, alto 1.82, capelli mori e occhi marrone, del segno dell’acquario. Fabio lavora come meccanico e abita a Porto Viro nel rodigino. Lo sport preferito è l’MMA. Di San Pietro in Gu è Alessandro Carli che si è aggiudicato la fascia di Mister Eleganza Veneto. Alessandro è uno studente è alto 1.81, è del segno del toro, capelli castano scuri e occhi marrone. Nel tempo libero gioca a basket e va in palestra.

L'altro padovano

Mister Fitness Veneto è invece in 19enne di Carmignano di Brenta, il suo nome è Pietro Scalco, è alto 1.91, capelli biondi e occhi azzurri, del segno del toro. Sempre della provincia di Padova è un altro dei fasciati, si tratta di Carlo Berton che è stato eletto Mister Boy Italia Veneto. Carlo fa l’infermiere, ha 26 anni, è del segno della bilancia, la sua ambizione è lavorare nella moda. Si presenta con tre aggettivi: allegro, permaloso ed educato. Tutti i fasciati accederanno alla Finale Nazionale che si terrà a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 14 settembre.