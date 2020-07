Monitoraggio per i principali inquinanti atmosferici: iniziate le misurazioni a Campodarsego

Giovedì 16 luglio ha avuto inizio il monitoraggio della qualità dell’aria - relativo alla stagione estiva - nel territorio comunale di Campodarsego.

Misurazioni

Il mezzo mobile Arpav, posizionato nell'area parcheggio di piazza S. Martino, raccoglierà dati sui principali inquinanti atmosferici fino al 3 settembre. Sotto controllo anidride solforosa, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, Pm10, Idrocarburi Policiclici Aromatici e Metalli. In autunno partirà la seconda rilevazione prevista per l'anno in corso relativa alla stagione fredda.