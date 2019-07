Lavori stradali, l'autobus passa per la tangenziale: la modifica al percorso nei prossimi giorni

Se nei prossimi giorni vi capiterà di vedere un autobus in tangenziale non vi preoccupare: causa lavori la linea urbana numero 11 subirà una deviazione di percorso.

Il nuovo percorso

A comunicarlo è Busitalia: "A seguito della chiusura per lavori di un tratto di via Montà, dal 14 luglio al 19 luglio prossimo, il percorso della linea 11 sarà instradato via tangenziale. Da Via Montà imboccherà corso Australia fino all’uscita numero 4, proseguirà sul Cavalcavia Chiesanuova, porta Savonarola, via Bronzetti, per riprendere il percorso regolare in via Beato Pellegrino. Stesso tragitto in senso inverso".