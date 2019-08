Lavori in città: cambio di percorso anche per il trasporto pubblico

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“A seguito dei lavori in corso in via Tiziano Aspetti, i giorni di lunedì 5 e martedì 6 agosto, le corse della linea 22 in partenza dal capolinea di Torre, in arrivo da via Durer, non proseguono su via Machiavelli ma svoltano a destra per via Pizzolo, via Vecellio, via Aspetti per riprendere il regolare percorso di linea. La fermata in via Machiavelli viene spostata in via Pizzolo”.