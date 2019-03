Ed è ancora Carnevale: festa nel centro del paese, strade chiuse e deviazioni per gli autobus

In barba al calendario: si festeggia ancora il Carnevale a Piove di Sacco, con tanto di cambiamento di percorso per una linea extraurbana di autobus.

L'annuncio

I cambiamenti riguardano le linee Sottomarina-Piove di Sacco e Piove di Sacco-Padova. Questo l'annuncio di Busitalia Veneto: "Si informa che per lo svolgimento di una manifestazione carnevalesca a Piove di Sacco, nella giornata di domenica 17 marzo 2019 dalle ore 14 alle ore 17 le corse dell’autolinea in oggetto effettueranno percorso in deviazione. Fermata sospesa: Piove Autostazione. Fermata alternativa: Via Marconi (vicino sanitaria)".