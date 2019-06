Concerto in zona termale: vie del centro chiuse e deviazioni per sei linee di autobus

Strade chiuse. E conseguenti deviazioni per molte linee di autobus: previste importanti modifiche alla viabilità sabato 15 giugno causa concerto.

Le fermate sospese

A comunicarlo è Busitalia Veneto, e ad essere interessate saranno le linee extraurbane dei colli A - AT - ATL - T - TL - M. Questo l'annuncio: "Si informa che per lo svolgimento di un concerto in Piazza della Repubblica alcune vie del centro di Abano Terme verranno chiuse al traffico nella giornata di sabato 15 giugno 2019 dalle ore 7.30 e fino al termine del servizio. Pertanto tutte le corse delle linee in oggetto nella suddetta fascia oraria dovranno effettuare percorso in deviazione. Fermate sospese: Viale Terme (Municipio), Viale Terme (Htl Belvedere), Viale Terme (Htl Principe), Via Flacco (Farmacia), Via Flacco (Htl VE – TO), Martiri d’Ungheria".