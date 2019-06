Attualità Piazze / Riviera dei Ponti Romani

Sant'Antonio, deviazioni e modifiche per bus e tram il 12 e il 13 giugno: l'elenco completo

Modifiche del percorso e servizi sostitutivi sia per la processione all'Arcella di mercoledì 12 giugno che per quella in pieno centro storico a Padova di giovedì 13 giugno