“Disagi causa manifestazione”: l'annuncio di Busitalia Veneto, rischio ritardi per tram e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

“Per venerdì 27 settembre prossimo, a causa di una manifestazione con corteo che si snoderà lungo le vie del centro di Padova, e per la quale è previsto un forte afflusso di partecipanti, disagi si potranno registrare nel servizio di trasporto pubblico, sia urbano che extraurbano, dalle ore 9.30 circa del mattino e fino al termine della dimostrazione. Il corteo è previsto in partenza da viale Codalunga e percorso per piazza Garibaldi, C.so Milano, via Volturno, via Milazzo, via Cernaia fino in Prato della Valle”.