Chiusura di un senso di marcia del cavalcavia della tangenziale: le modifiche alla viabilità

Cavalcavia della tangenziale chiuso in un senso di marcia uguale disagi. Anche per il trasporto pubblico: i lavori di manutenzione stradale in via Vigonovese a Camin comportano la modifica del percorso di alcuni bus di linea urbani ed extraurbani

Le linee coinvolte

Lo annuncia Busitalia Veneto. Queste le linee interessate dalle deviazioni:

Linee urbane: Linea 7 e linea 15

Linee extraurbane: Tessera - Venezia; Venezia - Zona industriale - Padova; Rottanova - Piove di Sacco; Piove di Sacco - Zona Industriale - Padova; Padova - Lova - Bojon

Le modifiche

Queste le modifiche:

Si svolterà a destra in via Belisario si proseguirà dritti fino alla rotatoria dove si svolterà a sinistra e alla rotatoria successiva ancora a sinistra in via Dell'Artigianato per poi svoltare a destra in via Meccanica. Giunti allo stop si svolterà a sinistra in via Vigonovese poi si svolterà a destra sulla rampa di ingresso in Corso Argentina per riprendere il normale percorsi di linea. Da via Vigonovese. Linea extraurbana Bojon - Lova - Padova: normale percorso di linea. Linea 15: da via Vigonovese si svolterà a sinistra per via dell'Artigianato la si percorrerà tutta alla rotatoria si manterrà la destra per immettersi in via Belisario. Alla rotatoria si svolterà a destra in via Uruguay e alla rotatoria successiva a sinistra per riprendere il normale percorso di linea.

Dalla rampa di via Vigonovese. Si svolterà a destra per via Vigonovese alla rotatoria si svolterà a sinistra in via Uruguay alla rotatoria successiva si svolterà a sinistra in via Belisario si proseguirà dritti fino alla rotatoria dove si svolterà a sinistra e alla rotatoria successiva a sinistra in via Dell'Artigianato dove si svolterà a destra in via Meccanica. Giunti allo stop si svolterà a destra per riprendere il normale percorso di linea.

Linea urbana 7 ed extraurbana E015. Le corse in partenza da Padova effettueranno il normale percorso di linea.