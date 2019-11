Mobilitazione popolare, da Padova a Venezia per aiutare e dire: «Basta sfruttamento»

Una mobilitazione popolare per aiutare concretamente chi sta vivendo giorni di drammatica difficoltà. Ma anche per informare e far conoscere il quanto mai urgente problema dell'iper sfruttamento del territorio e delle sue risorse, del surriscaldamento globale e dei devastanti effetti del turismo indiscriminato.

Per la città e i suoi abitanti

É stata indetta per sabato 16 novembre, dopo la nuova acqua alta prevista, la giornata intera di solidarietà organizzata da Potere al Popolo. Tra gli attivisti che accorreranno in laguna da ogni parte del Veneto anche quelli padovani saranno presenti per dare una mano alla popolazione e portare avanti l'appello di Fridays For Future. «Per Venezia significa denunciare le politiche di distruzione della città, di cui oggi vediamo il tragico risultato: non solo la Venezia dei turisti sta affogando, ma anche quella dei suoi abitanti, di chi vive il territorio tutto l’anno e non solo per una fugace visita» si legge nel comunicato diffuso «Ancora una volta Venezia e il suo territorio sono stati devastati da una calamità che di “naturale” ha ben poco, perché frutto della crisi climatica globale e dell’innalzamento delle acque, oltre che delle gravi alterazioni dell’ecosistema lagunare prodotte dall’uomo a partire dagli anni Sessanta».

Il Mose

Il dito è puntato anche contro la politica e l'affaire Mose: «É uno scandalo, una vergogna che ancora si invochi il Mose come soluzione» sostiene Ilaria Boniburini, membro del coordinamento nazionale e attivista di Potere al Popolo Venezia «Un buco nero di mafia e speculazione, che succhia risorse economiche pubbliche e danneggia l’ambiente. Il Mose è parte del problema».

Le iniziative

Il quartier generale dell'iniziativa sarà campo Santa Margherita dove, dalle 10, sarà allestito un presidio informativo e organizzativo per la zona di Dorsoduro. Da lì vari gruppi partiranno per aiutare con pulizie e sistemazioni nei luoghi in cui ci sarà bisogno.