Chiusa per tutta agosto l'importante via in zona Duomo: ripercussioni per auto e bus

Come se fosse in "ferie" per un mese: un'importante via del centro storico di Padova rimarrà chiusa per tutto agosto causa lavori stradali.

Le deviazioni

Si tratta di via Arco Valaresso, di fianco al Duomo. Inevitabili le ripercussioni non solo per le auto, ma anche per il trasporto pubblico in quanto il servizio "Diretto Piazze" sarà costretto a cambiare percorso. Ad annunciarlo è Busitalia Veneto: "Si informa che a causa lavori stradali dall’inizio del servizio di giovedì primo agosto a fine servizio di sabato 31 agosto via Arco Valaresso a Padova viene chiusa. Pertanto la linea in oggetto dovrà seguire il seguente percorso di linea:

In partenza da via Orlandini: giunti in Piazza dei Signori anziché svoltare a sinistra in direzione Duomo si svolterà a destra in via Dante Alighieri si proseguirà fino al semaforo per poi svoltare a sinistra in Corso Milano. Si proseguirà dritti fino alla rotatoria con via Bronzetti per poi girare a sinistra in via Volturno e alla rotatoria con via Milazzo si riprenderà il normale percorso di linea.

In partenza da Park Colli: regolare percorso di linea.

Fermate sospese: Arco Vallaresso (Piazza Duomo), Tadi 18, S. Prosdocimo 56. Fermate sostitutive: Piazza delle Erbe fermata 24, corso Milano 8.