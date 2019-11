Perforazioni, smontaggi e svuotamenti: quadrupla chiusura stradale a Padova

Riceviamo dal Comune di Padova e pubblichiamo:

"Per effettuare uno scavo di perforazione teleguidata per posa cavidotti di fibra ottica vengono chiuse temporaneamente al traffico veicolare da lunedì 4 a martedì 5 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.30 via Paolo Lioy e via Giuseppe Lorenzoni.

Per provvedere allo smontaggio di un ponteggio metallico di protezione viene disposta la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Sperone Speroni (tratto compreso tra via Brondolo e via Santa Rosa) lunedì 4 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.

Per provvedere allo svuotamento e alla conseguente bonifica di una cisterna nel cantiere edile tra le vie Rolando Da Piazzola e San Pietro viene chiusa temporaneamente al traffico veicolare via San Pietro (tratto compreso tra via San Polo e via Rolando Da Piazzola) venerdì 8 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con l’impiego di un moviere all’incrocio Dante-San Pietro. Il transito dei residenti e l’accesso alle proprietà private potrà avvenire in senso unico alternato regolamentato da movieri nel tratto di via San Pietro compreso tra l’area di cantiere e via Dante".