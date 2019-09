Centro del paese chiuso al traffico causa festa patronale: le modifiche alla viabilità

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che in occasione della manifestazione denominata “Festa patronale di San Michele", da sabato 21 settembre a lunedì 30 settembre 2019 verrà chiuso il centro di Sant'Angelo di Piove di Sacco con le seguenti modalità:

Sabato 21 e sabato 28 settembre: dalle ore 19.00 al termine del servizio

Da martedi 24 a venerdì 27: dalle ore 20.00 al termine del servizio

Lunedì 30: dalle ore 20.00 al termine del servizio

Pertanto le corse delle autolinee Lova - Bojon - Sant'Angelo di Piove di Sacco - Vigonovo - Padova e Piove di Sacco - Sant'Angelo di Piove di Sacco - Vigonovo - Padova dovranno effettuare la seguente deviazione al normale percorso di linea: da Padova per Bojon, giunti in via Dei Kennedy a Celeseo si svolterà a sinistra in via Cinque Crosare, la si percorrerà tutta e allo stop si svolterà a destra in via Europa, alla rotatoria successiva si svolterà a sinistra per riprendere il normale percorso di linea. Fermate sospese: S. Angelo Centro e S. Angelo Capitello. Fermata sostitutiva: provvisoria incrocio via Cinque Crosare/via Donatore di Sangue. Fermata provvisoria in prossimità del cimitero".