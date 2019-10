Due strade provinciali chiuse nella Bassa per la Sagra del Rosario: tutte le deviazioni

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"In occasione dell’annuale Sagra del Rosario verranno chiuse a Bagnoli di Sopra la S.P. 5 “Amnia” e la S.P. 92 “Conselvana”. Pertanto lunedì 7 ottobre dalle ore 6 fino al termine del servizio le corse delle autolinee Bagnoli - Padova, Agna - Bagnoli - Monselice, Agna - Anguillara - Bagnoli - Padova, Bagnoli - Istituto Gramsci, Bagnoli - Agna - Piove di Sacco, Anguillara - Conselve - Abano Istituti e Agna - San Siro - Bagnoli - Padova dovranno effettuare le seguenti deviazioni al percorso di linea:

a) BAGNOLI – PADOVA e BAGNOLI – IST. GRAMSCI. Il capolinea si effettuerà presso l’area del deposito.

b) AGNA – BAGNOLI – MONSELICE (via Olmo). Da Agna: giunti a Bagnoli a circa 300 m prima della rotatoria si svolterà a destra per via Molini, la si percorrerà tutta fino allo stop per poi girare a sinistra per la S.P.92, quindi subito a destra per via Guzzon, alla terza laterale si girerà a sinistra, si proseguirà fino allo stop per poi girare a destra e riprendere il normale percorso di linea. Da Monselice: percorso inverso.

c) AGNA – BAGNOLI – MONSELICE (via Palù). Da Monselice: dopo il deposito di Bagnoli, si svolterà a sinistra per via Molini la si percorrerà tutta e allo stop a sinistra e quindi normale percorso di linea. Da Agna: giunti a Bagnoli a circa 300 m alla rotatoria a destra per via Molini, si percorrerà tutta fino allo stop dove si svolterà a destra per la S.P.92 riprendendo il normale percorso di linea.

d) AGNA – ANGUILLARA – BAGNOLI – PADOVA. Da Padova: dopo il deposito di Bagnoli si girerà a destra per via Guzzon, poi alla terza via si svolterà a sinistra, si proseguirà diritti fino allo stop dove si svolterà ancora a sinistra e subito a destra per il normale percorso di linea. Da Anguillara: giunti al capitello di Bagnoli di Sopra si girerà a sinistra per la S.P. 92, destra per via Guzzon, e alla fine della stessa si girerà a sinistra per il normale percorso di linea.

e) BAGNOLI – AGNA – PIOVE DI SACCO. Da Bagnoli: dopo il deposito di Bagnoli si girerà a destra per via Guzzon, poi alla terza via si svolterà a sinistra, si proseguirà diritti fino allo stop dove si svolterà ancora a sinistra e poi a destra per il normale percorso di linea.

f) ANGUILLARA – CONSELVE – ABANO ISTITUTI. Da Abano: dopo il deposito di Bagnoli si girerà a destra per via Guzzon, poi alla terza via si svolterà a sinistra, si proseguirà diritti fino allo stop dove si svolterà ancora a sinistra e poi a destra per il normale percorso di linea.

Da Anguillara: percorso inverso.

g) AGNA – S. SIRO – BAGNOLI – PADOVA. Da Agna: giunti a Bagnoli a circa 300 m prima della rotatoria si svolterà a destra per via Molini, la si percorrerà tutta fino allo stop dove si svolterà a destra per il normale percorso di linea. Da Padova: percorso inverso.

Fermata sospesa: Bagnoli Centro. Fermate sostitutive: Bagnoli Municipio e Bagnoli (attigua al deposito bus Busitalia)"