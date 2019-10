Strada principale chiusa per manifestazione: deviazioni obbligatorie per auto e bus

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Si informa che a causa di una manifestazione denominata “Come in to Camin” dalle ore 15 alle ore 20 di sabato 5 ottobre verrà chiuso al traffico un tratto di via Vigonovese in località Camin. Pertanto le corse della linea urbana 15 e della linea extraurbana Padova - Vigonovo - Sant'Angelo - Bojon - Lova effettueranno la seguente deviazione.

Da Padova: giunti in via Vigonovese a Camin si svolterà a destra in via dell’Artigianato alla rotatoria si proseguirà dritti per via S. Salvatore fino allo stop dove chi dovrà andare in direzione Valli/Tombelle/Villatora/Bojon svolterà a sinistra fino a giungere al semaforo per svoltare a destra e riprendere il normale percorso di linea, mentre chi dovrà andare in direzione Granze svolterà a destra e riprenderà il normale percorso di linea.

Verso Padova: percorso inverso fino a via dell’Artigianato, dove si seguirà il percorso obbligatoria in via della Meccanica.

Fermate sospese urbane: Vigonovese 52, Vigonovese 82 e Vigonovese 124. Fermate sospese extraurbane: Consorzio e Camin centro. Fermate sostitutive: Via dell’Artigianato (fermata provvisoria), Camin scuole, Via S. Salvatore (fermata provvisoria), Via della Meccanica (fermata provvisoria)".