Festa dei Carabinieri, circolazione sospesa in Prato della Valle e modifiche per bus e tram

Due ore di stop al traffico. E non solo: in occasione dei festeggiamenti per il 205esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri - in programma mercoledì 5 giugno - sono previste modifiche alla viabilità in pieno centro a Padova con deviazione di alcune corse dei bus e l'istituzione del servizio sostitutivo per il tram.

Strade chiuse

Come stabilito dall'ordinanza del Comune di Padova, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 verrà sospesa la circolazione nei seguenti tratti stradali:

Prato della Valle, corsia veicolare lato ovest:

Prato della Valle, corsia veicolare lato sud compresa tra via G. Carducci e corso Vittorio Emanuele II;

Corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via A. Mario e Prato delle Valle;

Via Alberto Cavalletto, tratto compreso tra via L. Configliachi e Prato della Valle.

Divieto di sosta

Viene inoltre stabilita "l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Prato della Valle dalle ore 15 alle ore 22 nello slargo prospiciente la caserma “O. Salomone" e nel parcheggio riservato al Comando Carabinieri, lato via A. Cavalletto;

Servizio sostitutivo tram

L'ordinanza, infine, stabilisce "la sospensione del servizio tranviario e la contestuale attivazione del servizio sostituivo dalle ore 18 alle ore 24".

Deviazioni per i bus

Questo, invece, quanto comunicato da Busitalia Veneto: "Mercoledì 5 giugno, a causa dello svolgimento della manifestazione '205esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri', dalle ore 18.30 e fino alle ore 20.30 verrà chiuso al traffico un tratto di corso Vittorio Emanuele II, e un tratto di via Cavalletto. Pertanto tutte le corse delle linee in oggetto effettueranno le seguenti deviazioni:

Linea 5 . Dal Bassanello: deviazione per via Cernaia, via Milazzo, via Volturno, Corso Milano, Piazza Garibaldi e Ferrovia per riprendere il normale percorso di linea. Dalla Stazione: percorso inverso.

. Dal Bassanello: deviazione per via Cernaia, via Milazzo, via Volturno, Corso Milano, Piazza Garibaldi e Ferrovia per riprendere il normale percorso di linea. Dalla Stazione: percorso inverso. Linee 12 - M - T - TL . Provenienti da via Sorio: da Porta S. Giovanni, deviazione per via Milazzo, via Volturno, Corso Milano, Piazza Garibaldi e Ferrovia/autostazione. Dalla ferrovia: percorso inverso.

. Provenienti da via Sorio: da Porta S. Giovanni, deviazione per via Milazzo, via Volturno, Corso Milano, Piazza Garibaldi e Ferrovia/autostazione. Dalla ferrovia: percorso inverso. Linee 22 - A - AT - ATL - SST . Dal Bassanello: prosegue per via G. Bruno, via Cavazzana, Prato della Valle e normale percorso di linea. Dalla Ferrovia: dal Prato della Valle deviazione per via Carducci, via A. Mario, C.so Vittorio Emanuele, per riprendere il normale percorso di linea.

. Dal Bassanello: prosegue per via G. Bruno, via Cavazzana, Prato della Valle e normale percorso di linea. Dalla Ferrovia: dal Prato della Valle deviazione per via Carducci, via A. Mario, C.so Vittorio Emanuele, per riprendere il normale percorso di linea. Linea 24. Dal Bassanello: prosegue per via G. Bruno, via D’Acquapendente, via S. Micheli per riprendere il normale percorso di linea. Dalla Stazione: da Prato della Valle prosegue per via Carducci, via A. Mario, C.so V. Emanuele per riprendere il normale percorso di linea.

Fermate sospese:

Vittorio Emanuele 21

Vittorio Emanuele 22

Vittorio Emanuele 159

Santa Croce

Prato della Valle ex foro Boario

Cavalletto angolo Cerato

Cavalletto Fr. 23

Cavalletto Fr. 34

Paoli 14

Paoli 11

Cernaia fr. 38

Fermate sostitutive:

Prato della Valle Fr. Zairo

Prato della Valle Zairo

Cavazzana S. Giustina

Cavazzana fr. S. Giustina

Costa 21

Milazzo P. le S.Giovanni."