Una casetta per coniglietti e galline: pet therapy al centro sociale di via Diocleziana

È spuntata, qualche settimana fa, nel giardino del centro sociale di via Diocleziana, costruita con maestria dal consigliere comunale Silvio Nardo una casetta esagonale che ospita due galletti, tre gallinelle, un coniglio e due conigliette. E nel giro di un mese dovrebbero nascere anche altri conglietti. L'idea è quella di ricreare un contesto che ricordasse le case di campagna di una volta.

Pet therapy

“L’idea - spiega il consigliere - mi è venuta dal fatto che tanti anziani parlano degli animali che avevano in casa quando erano giovani, cosa che non è più possibile negli appartamenti moderni. Ho pensato che sarebbe stato bello per loro poter ancora accarezzare i coniglietti, chiacchierare tra galline che scorrazzano, è così mi sono messo al lavoro e ho costruito questa casetta. Ho interrato una rete profonda un metro per evitare che i conigli scappino scavando un tunnel, come sono soliti fare, e ho rivestito la prima rete metallica con un’altra rete a maglie più sottili per far sì che quando ci saranno i pulcini, non escano da maglie troppo larghe”. La struttura esagonale ha un tetto cupola di copertura, e due casette interne: una per galline e una per coniglietti.

Progetto

Il progetto è stato anche presentato alle insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie della zona che l’hanno accolto con entusiasmo: nei prossimi mesi i bambini potranno andare a fare lezione di scienze nel giardino, accolti dai volontari dell’Auser che metteranno a disposizione fieno per dare da mangiare ai coniglietti e granoturco per gallinelle. «Il progetto - prosegue il consigliere Nardo - non è costato nulla al Comune. Mi prendo cura personalmente ogni mattina della pulizia della struttura e di dar da mangiare agli animali. Quando non ci sono lo fanno volentieri gli altri volontari, che si sono già innamorati degli animali».

Studi

«Non abbiamo un progetto strutturato - spiega Nardo - ma ci sono molti studi scientifici che dimostrano come il rapporto con animali abbia effetti benefici sull’umore e anche sul ritmo cardiaco. La conferma della bontà del progetto mi è venuta dal colloqui con il responsabile del centro sollievo per i malati di Alzheimer che da settembre sarà attivo al venerdì in via Diocleziana. È stato molto contento di questa presenza e ha detto che anche i pazienti con Alzhiemer potranno trarne beneficio».