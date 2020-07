Montegrotto, via i lampioni a sfera di via Tiberina: nuovi Led a basso consumo 

Nuovi lampioni a Led basso consumo energetico illuminano via Tiberina a Montegrotto Terme. Come previsto dal piano di efficientemente energetico del Comune sampietrino sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti che, oltre che dispendiosi, erano ormai anche stati giudicati instabili da una perizia depositata in Comune.

Lampioni a sfera

«Di certo - afferma il consigliere comunale Omar Turon che ha seguito i lavori - avevano un loro fascino i vecchi lampioni a sfera marca Rossi, ormai un pezzo vintage fuori produzione, che da 40 anni illuminavano via Tiberina. Tuttavia le sfere pesanti 25 chili, poste a 4 metri di altezza erano ormai diventate instabili a casa del logoramento delle viti di fissaggio e anche i tirafondi di fondazione erano ormai arrugginiti e lesionati. Nel tempo, tra l’altro, i frequenti guasti e dispersioni nell’impianto che in alcune sue parti non è a norma hanno creato forti disagi a residenti e commercianti. Per questo, perseguendo anche l’obiettivo di un risparmio energetico e del rinnovamento dell’arredo urbano, abbiamo deciso di sostituirli tutti». Questo intervento fa parte di un progetto più ampio che prevede, a breve, la sostituzione dei corpi illuminanti dei viali principali.

Led

L’intervento è finanziato con le somme extraconone , un plafond del 10% a disposizione dell’Amministrazione sul canone di affidamento dell'illuminazione pubblica da dedicare investimenti per il miglioramento e l'efficientamento energetico, previste dal contratto con il gestore: «Sostituendo il corpo illuminante con apparecchi di alta qualità - afferma Turlon - si genera un risparmio del 50% sul canone del singolo punto luce. Questo risparmio ritorna a beneficio dell’Amministrazione comunale perché riduce il costo per gli investimenti nel canone annuo».