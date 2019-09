In Municipio il podista Marco Togni: sta compiendo il giro d'Italia a piedi a sostegno della lotta alla Sclerosi Multipla

Seimila chilometri a piedi per far conoscere i problemi della sclerosi multipla. E’ il progetto che Marco Togni, “Osky” ingegnere di 36 anni con la passione per il trekking, sta realizzando con l’Aism e in collaborazione con "Trenta ore per la vita". Lunedì 23 settembre, nel pomeriggio, il suo viaggio ha fatto tappa a Padova, a Palazzo Moroni per la precisione.

Da Genova

Ha iniziato lo scorso 17 marzo sotto il Ponte Morandi di Genova, nella tappa a Padova, è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Sergio Giordani, dal consigliere Enrico Turrin , in rappresentanza della Provincia, e dagli assessori Diego Bonavina (sport) e Cristina Piva (volontariato). L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di padova ed è inserita tra gli eventi di Padova capitale Europea del Volontariato 2020 Ad accoglierlo dopo i circa 25 chilometri percorsi oggi, la presidente della sezione padovana di Aism, Giovanna Tognetti.

AISM

Marco sta effettuando un viaggio a piedi di 259 giorni e circa 6000 km, attraverso 18 regioni d'Italia, con l'obiettivo di far conoscere l'Aism e la sclerosi multipla. Conta di concludere il suo itinerario per il prossimo 30 novembre. Spiega così il suo progetto: «Mi piace fare da cassa di risonanza sia per la conoscenza della malattia sia soprattutto per le persone con sclerosi multipla. Cerco di dare il mio contributo facendola conoscere alle persone che incontro e collegando tra loro un gran numero di sedi territoriali che si sentono coinvolte, accomunate da un’esperienza di questo tipo».

Incontro

Al termine dell’incontro gli amministratori presenti hanno sottoscritto la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla, un documento che intende rappresentare, affermare, tutelare ogni persona con SM nel quadro dei principi e valori affermati nelle Carte fondamentali dei diritti dell'uomo, della persona con disabilità, del paziente, elaborati a livello internazionale, europeo, nazionale.