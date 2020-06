"Muoviamoci per il Diabete", raccolti 6 mila euro

Oggi martedì 23 giugno 2020 in sala Paladin a Palazzo Moroni l'assessore allo sport Diego Bonavina, assieme a Doriano Magosso, Presidente Lions Club PD Gattamelata, ha consegnato a Paola Chizzini, Vicepresidente Associazione Diabetici Provincia di Padova e a Giorgio Zaccariotto, Presidente onorario Associazione Diabetici Provincia di Padova, i 6 mila euro raccolti dai club Lyons cittadini in occasione di "Muoviamovi per il Diabete". Alla cerimonia erano presenti anche Alessandra Marcante Pescarin, Presidente LC PD Elena Coronaro Piscopia, Enrico Barbato, Presidente LC PD Tito Livio, Armando Ighiani, LC PD Jappelli, Paola Schiavon, Centro Provinciale Sportivo LIBERTAS Padova, Ugo Fadini, Comitato Mura di Padova e a Luca Cenzato, Vice Direttore Banca Patavina.

Camminata

Nella giornata del 17 novembre 2019, pur complicata da vento e pioggia, si è svolta la manifestazione "Muoviamoci per il Diabete", fortemente voluta dai 13 LIONS Club della città di Padova, finalizzata alla promozione della prevenzione del Diabete, malattia di grande rilevanza sociale considerato che colpisce circa il 6% della popolazione. L’evento è stato realizzato grazie alla sinergia collaborativa di LIONS Club di Padova, Azienda ULSS6 Euganea, Cps Libertas Padova, Comitato Mura di Padova, Associazione Diabetici con il Patrocinio del Comune di Padova, del Distretto LIONS Ta3 e di Assindustria Sport Padova.Alla camminata, che è partita da piazza Capitaniato e si è sviluppata lungo le mura e bastioni cinquecenteschi, con le tappe al Bastione Alicorno, Santa Croce e Santa Giustina, perfettamente gestita da Comitato Mura e Libertas, hanno partecipato circa 120 persone.

Gran Guardia

Contemporaneamente al Palazzo della Gran Guardia personale dell'Unità Operativa di Diabetologia dell'ULSS6 Euganea effettuava lo screening del Diabete, dalle 9.15 alle 17: si sono presentate 150 persone. Di queste trenta avevano un pre diabete e sono state indirizzate ai propri medici di medicina generale per controllo a breve e monitoraggio nel tempo; due persone sono state riscontrate affette da diabete e sono state invitate a presentarsi con urgenza al Servizio di Diabetologia per l'approfondimento diagnostico e il piano terapeutico. I dati emersi sono in linea con le aspettative epidemiologiche. Grande apprezzamento ha avuto la consulenza dietetica messa quest'anno a disposizione per la promozione di una alimentazione equilibrata e corretta.

Lions

L'iniziativa "Muoviamoci per il Diabete" promossa dai LIONS padovani si conclude ora con la consegna di un assegno di 6.000 euro all'Associazione Diabetici, affinché, in accordo e collaborazione con il Servizio di Diabetologia dell'Az. ULSS 6 Euganea, possa essere fornita ai giovani pazienti diabetici l'assistenza di uno psicologo a loro dedicato. I Lions di Padova ringraziano, per la generosità con cui hanno sostenuto questo progetto, tutti gli sponsor e in particolare Banca Patavina, main sponsor.