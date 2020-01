"Il diario del mio migliore amico": Tony Gallo lascia ancora tutti a bocca aperta

Tony Gallo ha un grande pregio: ogni sua opera lascia tutti a bocca aperta. Come in questo caso: lo street artist padovano ha completato "Il diario del mio migliore amico", ultimo suo murale di venti metri per dieci.

Il murale

Location: la palestra della scuola media "Andrea Briosco" a Padova, nel quartiere Arcella. E non è una scelta a caso, perché si tratta proprio della scuola frequentata da Tony Gallo. Il quale ha dato sfogo a tutta la sua fantasia raffigurando una bambina rannicchiata a letto con in braccio un topolino e un diario ai suoi piedi. Un murale che dà un tocco di grande colore e che vuol essere un omaggio per la comunità cinese, appena entrata nell'anno del Topo.